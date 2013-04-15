Минфин объявил тендер по отбору первичных дилеров ОВГЗ

Министерство финансов Украины объявило тендер по отбору первичных дилеров на рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на официальном сайте Минфина.

Согласно сообщению, тендер пройдет 27 мая, заявки от банков принимаются до 24 мая. Получить статус первичного дилера могут банки с уставным капиталом не менее 10 млн евро и объемом торговли ОВГЗ с начала 2005 года более 1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, лидерами торгов облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на фондовой бирже "Перспектива" в марте т.г. стали «Ощадбанк», «Инвестиционный Капитал Украина» и «ОТП Банк». В первую десятку из торговавших в марте на бирже также вошли «Укргазбанк», «Универсал Банк», «Сбербанк России», ПУМБ, «ВТБ Банк», «Дельта Банк» и «УкрСиббанк».

Объем торгов на бирже «Перспектива» в марте вырос прежде в основном за счет роста объема торгов ОВГЗ на 34% - до 20,2 млрд грн, акциями - на 19% до 124 млн грн, при этом объем торгов облигациями предприятий сократился на 64% - до 154 млн грн.