Эксперт: к долговым проблемам Европы и США прибавятся опасения относительно китайской экономики

Теперь к долговым проблемам Европы и США могут прибавиться опасения относительно состояния китайской экономики, что в условиях перекупленности зарубежных индексов повышает риск коррекции в ближайшие месяцы.

Такую точку зрения высказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его мнению, «китайские статданные стали полной неожиданностью для инвесторов. Опубликованные в прошлые дни цифры, свидетельствовавшие о мартовском росте промышленных заказов и деловой активности, не давали оснований для пессимизма».

Как отметил А.Кушнарев, украинский фондовый рынок на торгах в понедельник, 15 апреля, демонстрировал нисходящую динамику. Падение индексных котировок на отечественном и зарубежных рынках спровоцировали негативные данные макростатистики из Китая, указавшие на замедление экономического роста в Поднебесной по итогам 1-го квартала.

Аналитик напомнил, что в январе-марте ВВП КНР вырос на 7,7% в годовом исчислении, при этом прогнозировался рост показателя на 8,0%. Мартовский рост промышленного производства в Китае составил 8,9% в годовом исчислении при ожидавшихся 10,1%. Темпы роста промпроизводства оказались минимальными с августа прошлого года, когда экономика КНР буксовала на фоне углубления долгового кризиса в еврозоне и сокращения товарного спроса на внешних рынках.

По словам А.Кушнарева, «макростатистика оказала негативное влияние на сырьевые рынки. Принимая во внимание, что Китай является одним из крупнейших мировых потребителей минеральных ресурсов, трейдеры опасаются, что дальнейшее замедление экономического роста в КНР будет сдерживать повышение спроса и цен на сырье».

Как считает аналитик, зарубежные корпоративные новости в понедельник носили позитивный характер. Так, скорректированная прибыль американского банка Citigroup в 1-м квартале составила 1,29 долл. на акцию при ожидавшихся 1,17 долл. на акцию. Тем не менее, предотвратить падение на биржах эти данные не смогли.

А.Кушнарев подчеркнул, что «сессия вторника будет богата на макроэкономическую статистику. Наиболее интересными представляются мартовские данные по промпроизводству в США. Основываясь на показателях из последнего отчета по занятости, мы не ожидаем позитива от статистики, несмотря на оптимистичные прогнозы аналитиков Bloomberg. Также внимание инвесторов будет приковано к публикациям квартальных показателей таких гигантов, как Intel, Yahoo!, Goldman Sachs, Coca Cola».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 15 апреля, снизился на 1,92% – до 805,17 пункта. Общий объем торгов составил 39,2 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 1,31% – до 291,76 пункта. Общий объем торгов составил 25,6 млн грн.