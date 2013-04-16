Moodys снизило прогноз по рейтингу гособлигаций Китая, подтвердив их уровень "Аа3"

Международное рейтинговое агентство Moodys изменило прогноз по рейтингу государственных облигаций Китая до стабильного с позитивного, подтвердив их рейтинг на уровне "Аа3", сообщается в пресс-релизе агентства.

В то же время Moody's подтвердило краткосрочный рейтинг страны в иностранной валюте на отметке "Р-1", передает РИА "Новости".

"Кредитные показатели КНР продолжают соответствовать рейтингу "Aa3", что поддерживается продолжающимся экономическим ростом, устойчивостью госфинансов и исключительно стабильным состоянием платежного баланса", - сообщается в документе.

Ни правительство КНР, ни ее банковский сектор не зависят от внешнего финансирования, что уменьшает уязвимость экономики страны к международным финансовым потрясениям.

В то же время аналитики агентства отмечают, что прогресс в ослаблении скрытых рисков путем повышения прозрачности органов местного самоуправления и сдерживания быстрого роста кредитования оказался не таким сильным, как ожидалось. В связи с этим вероятность повышения рейтинга снизилась.

Кроме того, эксперты Moodys ожидают структурных реформ от нового руководства страны. Однако их масштабы и темпы реализации в течение ближайших 12-18 месяцев могут оказаться недостаточными для улучшения рейтинга.

По прогнозам Moodys, в течение 2013-2014 годов экономика страны увеличится на 7,5-8%. По истечении этого периода, по мнению аналитиков агентства, урбанизация и рост производительности, скорее всего, будут поддерживать повышение ВВП Китая в диапазоне 6-7% до конца текущего десятилетия.