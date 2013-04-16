Американский фондовый рынок 15 апреля показал худший результат в этом году

Американский фондовый рынок на торгах в понедельник, 15 апреля, показал худший результат в этом году - индекс Dow Jones снизился на 1,79%, Standard & Poor's 500 - на 2,3%, Nasdaq Composite - на 2,38%.

Как сообщает Reuters, спад на всех рынках был вызван неожиданно слабым ростом китайской экономики в первом квартале. Фондовый рынок США также отреагировал на сообщение о взрывах на финишной прямой Бостонского марафона.

"Думаю, рынок не способен выстоять против плохих новостей. Сначала мы получили слабый показатель ВВП Китая, который испугал инвесторов, вдобавок к техническим факторам. Началась фиксация прибыли, а позднее поступили сообщения о взрывах в Бостоне, заставившие инвесторов еще больше волноваться", - сказал президент Platinum Partners Ури Ландесман.

Наибольший спад - на 3,9 % - был в энергетической и сырьевой отраслях. В частности, акции Exxon Mobil подешевели на 2,8%, а производителя меди и золота Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc - на 8,3%.

**DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.