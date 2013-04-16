Обвал на рынке драгоценных металлов достиг апогея – эксперты

Обвал на рынке драгоценных металлов достиг апогея - золото упало почти на 150 долл. за одну торговую сессию.

Об этом УНИАН сообщили в компании по управлению активами "Кинто".

Как отметили в компании, данное падение стало наибольшим в абсолютном значении за всю историю и наибольшим с 1980 года в относительном выражении (9%).

В "Кинто" также отметили, что серебро подешевело еще больше - на 12%, платина и палладий потеряли по 5%. "После такого падения не странным было то, что некоторые биржи начали повышать маржинальные требования по фьючерсным контрактам, чем только усилили падение", - отметили в "Кинто".

Как отмечают в компании, пока единственным объяснением внезапной распродажи золота, которая началась в пятницу, стали слухи об открытии гигантской короткой позиции в июньском фьючерсе на 400 тонн, или примерно на 20 млрд долл. около уровня 1540 долл. за унцию.

Как отмечают аналитики, вчера паника на рынке металлов перекинулась и на другие сырьевые товары – нефть, медь и прочие, а затем и на акции.