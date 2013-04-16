«Нафтогаз» передал Фонду госимущества акции Днепродзержинской ТЭЦ для приватизации

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» передала Фонду государственного имущества 100% акций Днепродзержинской теплоэлектроцентрали.

Об этом говорится в сообщении ТЭЦ в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, акции переданы для последующей приватизации ТЭЦ, как это предписано постановлением Кабинета министров Украины №713 от 6 августа 2012 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в августе 2012 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) принял решение о продаже находящихся в госсобственности акций Днепродзержинской, Херсонской, Одесской и Харьковской ТЭЦ.

На продажу планировалось выставить 101 млн 638 тыс. акций ПАО «Днепродзержинская ТЭЦ» (номинальная стоимость одной акции 0,25 грн), 118 млн 966 тыс. акций ПАО "Херсонская ТЭЦ" (0,25 грн), 174 млн 101 тыс. акций ПАО "Одесская ТЭЦ" (0,25 грн), 295 млн 909 тыс. акций ПАО "Харьковская ТЭЦ-5" (номинальная стоимость одной акции 1 грн).

Ранее Кабинет министров Украины передал Фонду госимущества Украины пакеты акций данных четырех теплоэлектроцентралей для подготовки к последующей приватизации.