Объем торгов на ПФТС за прошлую неделю снизился на треть

Общий объем торгов на фондовой бирже ПФТС за прошлую неделю с 8-12 апреля снизился на треть - до 1 млрд 315 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на рынке государственных облигаций на ПФТС по итогам прошлой недели составил 891,6 млн грн.

Объем торгов на рынке корпоративных и муниципальных облигаций за 8-12 апреля составил 350,9 млн грн.

На рынке инвестиционных сертификатов торговый оборот достиг 38,7 млн грн.

Торговый оборот на рынке акций в ПФТС за прошлую неделю составил 34,5 млн грн.

По итогам торгов в период с 8 по 12 апреля т.г. индекс ПФТС снизился на 1,21% - до 295,64 пунктов.

Напомним, общий объем торгов на фондовой бирже ПФТС на неделе с 1-5 апреля снизился на четверть - до 1 млрд 936 млн грн.