Объем торгов на бирже "Перспектива" на прошлой неделе увеличился на 69%

Общий объем торгов на фондовой бирже "Перспектива" по итогам прошлой недели с 8 по 12 апреля увеличился на 69% - до 8,88 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

С начала года объем торгов на бирже составил 75 млрд грн.

Как сообщили на бирже, по итогам прошлой недели объем торгов ОВГЗ на "Перспективе" составил 8 млрд 380 млн грн, облигациями предприятий - 7,4 млн грн, акциями - 89 млн грн, инвестиционными сертификатами - 14 млн грн, опционными сертификатами - 1,2 млн грн, срочными контрактами - 383 млн грн.

При этом по сравнению с предыдущей неделей объем торгов государственными облигациями вырос на 77%, срочными контрактами - на 3%, в то время как объем торгов акциями сократился на 5%, инвестиционными сертификатами - на 18%, опционными сертификатами - на 74%, облигациями предприятий - на 78%.

В пресс-службе биржи также отметили со ссылкой на оперативные данные с интернет-сайтов фондовых бирж, что «Перспектива» заняла первое место среди бирж по объему торгов с начала года (доля общего биржевого оборота - 73%).

Справка УНИАН. Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке Украины с 2006 г. Биржа запустила рынок заявок, self-listing (2010), модель клиринга и расчетов через специализированную небанковскую платежную систему (2009), зарегистрировала спецификации (2011) и запустила в оборот процентные срочные контракты (2012). Количество членов биржи по состоянию на 28 февраля 2013 года - 125 торговцев ценными бумагами.