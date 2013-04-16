Индекс Украинской биржи во вторник снизился на 0,38%, индекс ПФТС - на 1,56%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 16 апреля, снизился на 0,38% – до 802,15 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 34,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 16,7 млн грн, на срочном рынке – 18 млн грн.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Центрэнерго", которые снизились на 2,02%, Алчевского меткомбината (-1,14%), "Райффайзен Банка Аваль" (-1,14%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,56% – до 287,22 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 85,8 млн грн.