Фонд госимущества повторно выставил на продажу завод «Прилив»

Фонд государственного имущества Украины повторно объявил приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 99,989% государственного пакета акций завода «Прилив», сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 17 апреля т.г. Согласно сообщению, начальная стоимость выставляемого на продажу пакета акций предприятия снижена на треть - до 6 млн 420 тыс. грн. Конкурс состоится 13 мая т.г. Справка УНИАН. ПАО «Завод «Прилив» (г. Бердянск, Запорожская обл.) занимается производством электрораспределяющей и контрольной аппаратуры. Балансовый убыток предприятия по итогам первого полугодия 2012 года составил 1 млн грн, дебиторская задолженность - 131 тыс. грн, кредиторская - 4,3 млн грн. Определением Хозяйственного суда Запорожской области от 17 сентября 2008 года утвержден план санации предприятия.

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