Агрокомпания «Сварог Вест Груп» готовится к выходу на IPO в этом году

Аграрная корпорация «Сварог Вест Груп» планирует публичное размещение акций (IPO) в текущем году в случае, если на биржах установятся благоприятные условия для размещения.

Об этом УНИАН сообщила заместитель главы правления корпорации Инна Метелева.

«Планируем (выход на IPO – УНИАН), как только увидим благоприятные для размещения условия. Рассматриваем как европейские биржи, так и другие. Пока условия для украинских компаний оставляют желать лучшего», - сказала она.

При этом И.Метелева отметила, что если ситуация на биржах для украинских компаний не изменится в лучшую сторону, то «Сварог Вест Груп» будет рассматривать другие варианты привлечения ресурсов.

Как сообщал УНИАН, эксперты консалтинговой компании «УкрАгроКонсалт» прогнозируют в 2013 году выход на IPO двух-трех украинских компаний аграрного сектора, причем размещения, скорее всего, будут проведены на фондовых биржах Азии.

Справка УНИАН. Корпорация «Сварог Вест Груп» – аграрная компания, осуществляющая деятельность в Хмельницкой и Черновицкой областях. Корпорация создана в 2003 году. Основные направления деятельности: растениеводство, животноводство, садоводство и овощеводство, а также хранение продукции и современные МТС.

Общая площадь земель в обработке составляет 75 тыс. га.