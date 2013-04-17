«Укртелеком» проводит первичное размещение облигаций на 1,75 млрд грн

Крупнейший украинский оператор проводной связи "Укртелеком" с 1 марта приступил к первичной продаже пятилетних процентных облигаций на сумму 1,75 млрд грн, планируя направить привлеченные средства на погашение своего основного долга по кредитным договорам, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, первичная продажа этих облигаций должна завершиться до 30 апреля 2013 года.

Эмитент планирует выпустить одной серией «R» 17 500 простых именных процентных облигаций.

В сообщении также говорится, что состоявшееся 20 февраля 2013 года собрание наблюдательного совета «Укртелекома» поручило главе правления компании принять решение о выпуске облигаций в гривневом эквиваленте на общую сумму до 300 млн долл. Эти облигации будут погашены 23-27 февраля 2018 года.

Как ранее сообщал УНИАН, компания «ЕСУ», владеющая контрольным пакетом акций национального оператора связи «Укртелеком», с 24 апреля планирует начать первичное размещение процентных облигаций на 4,6 млрд грн по номиналу.

В рамках частного размещения эмитент планирует продать простые необеспеченные облигации серии «С» в объеме 4,6 млн штук.

Погашение долговых бумаг запланировано на 22-24 апреля 2015 года.

Справка УНИАН. ООО «ЕСУ» (принадлежит австрийской компании EPIC через оффшорную компанию UA Telecominvest Limited) владеет долей в 92,79% в крупнейшем национальном операторе проводной связи «Укртелеком». Этот пакет был продан Украиной в процессе приватизации в начале 2011 года за 10,575 млрд грн (около 1,3 млрд долл. США).

«Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка Интернета (более 1,4 млн абонентов). В 2012 году «Укртелеком» получил 366,8 млн грн чистой прибыли, а выручка от реализации продукции по итогам прошлого года по международным стандартам финансовой отчетности составила 8,246 млрд грн, валовая прибыль - 2,219 млрд грн. Согласно данным финансового отчета по национальным стандартам, чистый убыток «Укртелекома» за 2011 год составил почти 136,6 млн грн, снизившись по сравнению с 2010 годом почти на 48% (с 260,4 млн грн чистого убытка).