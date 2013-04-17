Нацкомиссия по ценным бумагам утвердила порядок предоставления статуса Центрального депозитария

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила Порядок и условия предоставления статуса Центрального депозитария (ЦД), сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Согласно утвержденному порядку, статус Центрального депозитария предоставляется Национальному депозитарию Украины (НДУ) с момента регистрации комиссией правил ЦД. В порядке также перечисляются документы, которые должен предоставить уполномоченный представитель НДУ в Нацкомиссии для регистрации правил ЦД и предоставлении статуса Центрального депозитария.

Также документ определяет условия и порядок регистрации правил, механизм внесения изменений в них, требования к правилам ЦД, к программно-техническому обеспечению, эксплуатируемому помещению.

Порядок также обязывает Центральный депозитарий отчитываться перед комиссией о своей деятельности, в частности, ежегодно презентовать на заседании регулятора отчет о результатах своей работы. Кроме того, ЦД обязан на собственной веб-странице до 30 апреля года, следующего за отчетным, обнародовать результаты своей годовой финансовой отчетности, годовую консолидированную финансовую отчетность и данные по структуре собственности.

Как отметили в НКЦБФР, по результатам предварительного обнародования порядка не было получено замечаний, поэтому в ближайшее время он будет направлен в Министерство юстиции для прохождения процедуры государственной регистрации.