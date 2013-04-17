Украинский фондовый рынок в среду снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 17 апреля, снизился на 0,63% – до 797,06 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 44,59 млн грн, из них на фондовом рынке – 24,26 млн грн, на срочном рынке – 20,33 млн грн.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Енакиевского металлургического завода", которые снизились на 3,56%, Алчевского меткомбината (-2,98%), "Азовстали" (-3,03%).

Лидером повышения стали акции "Укрнафты", которые выросли на 4,33%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,41% – до 286,03 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 172,18 млн грн.