Попытки «медведей» продавить уровень индекса UX в 800 пунктов увенчались успехом - эксперт

Попытки «медведей» в среду, 17 апреля, продавить уровень в 800 пунктов по индексу UX в конечном счете увенчались успехом, а в течение дня игроки тестировали на прочность эту отметку.

Так прокомментировал УНИАН итоги сегодняшней сессии аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его словам, «торги на украинском биржевом рынке в среду проходили в переменчивых тонах. Под занавес сессии индекс Украинской биржи увели в минус слабые данные национальной макростатистики. В марте промышленное производство в Украине сократилось на 5,2%, а по итогам всего квартала падение промпроизводства составило 5%».

Как считает А.Кушнарев, не давало поводов для оптимизма и развитие ситуации на глобальных рынках. В отсутствие идей для роста зарубежные инвесторы предпочли выходить из длинных позиций. Данные по британскому рынку труда участниками торгов были восприняты сдержанно. Число заявок на пособия по безработице в марте сократилось на 7 тыс., при том что изменения показателя не ожидалось. В то же время, общий уровень безработицы в Великобритании за период с декабря 2012 года по февраль 2013 года вырос с 7,8% до 7,9%. Падение показала единая европейская валюта, на заявлениях должностных лиц ЕЦБ о том, что евро выглядит слишком дорого по сравнению с другими валютами.

Аналитик добавил, что данные отчета Bank of America за январь-март 2013 года инвесторов не порадовали. Несмотря на четырехкратный рост чистой прибыли, компания сократила доходы по ипотечным операциям.

По мнению А.Кушнарева, «завтрашняя сессия обещает быть более информативной. В США ожидается публикация данных по заявкам на пособия по безработице, производственной активности ФРБ Филадельфии и индексу опережающих индикаторов Conference Board. Квартальные отчеты представят Morgan Stanley, PepsiCo, Google и ряд других корпораций».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 17 апреля, снизился на 0,63% – до 797,06 пункта. Общий объем торгов составил 44,59 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 0,41% – до 286,03 пункта. Общий объем торгов составил 172,18 млн грн.