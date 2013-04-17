Акции "Агротона" на Варшавской фондовой бирже в среду подорожали на 85%

Варшава. Акции украинской сельскохозяйственной компании "Агротон", которые за две предыдущие сессии на Варшавской фондовой бирже подешевели на 86%, завершили торги в среду ростом на более чем 85%, закрывшись на уровне 2,1 злотого за бумагу.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, инвесторы в ходе сегодняшних торгов купили-продали 1,4 млн акций на сумму более 800 тыс. долл. (1USD=3,1PLN).

Средний объем торгов в первом квартале текущего года бумагами "Агротона" составлял 21 тыс. сделок на около 70 тыс. долл.

Аналитик польского IPOPEMA Securities Жанета Мажец сказала УНИАН, что сегодняшние торги свидетельствуют о том, что зафиксированное ранее падение было вызвано слишком нервной реакцией инвесторов на снижение рейтинга компании агентством S&P.

Она заметила, что IPOPEMA в последней, обнародованной в начале текущего года, рекомендации по "Агротону" определила целевой цену на конец 2013 года в 12 злотых.

Ж.Мажец считает, что акции украинской компании могут еще подорожать в ближайшие дни, но не назвала максимально возможных уровней, которые они могут достигнуть.

"Конечно, они не подорожают до 12 злотых", - сказала собеседник агентства.

Она отметила, что риск невыплаты компанией купона по выпущенным ранее облигациям остается.

По оценкам аналитиков IPOPEMA Securities, "Агротон" сможет выплатить 3,1 млн долл. по облигациям в июне текущего года, если он получит доступ к 1,8 млн долл, которые держит в одном из банков Кипра: Bank of Cyprus.

Аналитики в своем обзоре также заметили, что украинская компания на конец марта 2013 года обладала запасами продукции на сумму 10 млн долл., за которые легко может получить средства на оплату купонов по облигациям.

Бумаги "Агротона" в начале текущего года стоили около 10 злотых за штуку, а перед обвалом в прошлую пятницу их цена составляла около 8 злотых за акцию. Максимальной капитализации на Варшавской бирже компания достигла в начале 2011 года при цене почти 45 злотых за акцию, а на закрытии первого дня торгов на польской площадке акция украинской компании стоила почти 30 злотых.

Во вторник Варшавская фондовая биржа не работала.

Как сообщал УНИАН, в прошлую пятницу акции "Агротона" рухнули на 56% после того, как агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг и рейтинг необеспеченного долга до уровня «ССС», указав также на возможность дальнейшего понижения рейтинга.

В понедельник бумаги компании подешевели еще почти на 70%, достигнув исторического минимума с момента дебюта компании на Варшавской бирже в ноябре 2010 года - до 1,13 злотого за штуку.

Справка УНИАН. Группа компаний «Агротон», которая специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства, работает с 1992 года. Холдинг владеет земельным банком около 151 тыс. га в Луганской и Харьковской областях и складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.

В 2012 году «Агротон» увеличил EBITDA на 75% - до 32,4 млн долл. на фоне роста выручки до 122,6 млн долл. с 122,1 млн долл. годом ранее.

Среди крупнейших акционеров компании - IFG DIRECTORS LIMITED с 51,04% долей, BNY (NOMINEEES) LIMITED с 18,46%, Templeton Asset Management Ltd с 12,62% и Generali Otwarty Fundusz Emerytalny с 5,02% долей. Free float - 12,85%.