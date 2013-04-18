Собственник «Фидобанка» Адарич завершит сделку по покупке «Эрсте Банка» до конца 2-го квартала

Собственник «Фидобанка» Александр Адарич намерен завершить сделку по покупке «Эрсте Банка» до конца второго квартала 2013 года, сообщила УНИАН пресс-служба «Фидобанка».

Согласно сообщению, в первом квартале т.г. проводились подготовительные работы по завершению сделки по покупке «Эрсте Банка», и ее завершение планируется до конца второго квартала текущего года.

Также сообщается, что по итогам первого квартала текущего года активы «Фидобанка» выросли почти на 13% – до 5,57 млрд грн, в том числе кредитный портфель юридических лиц вырос на 55% – до 1,01 млрд грн и средства в других банках – на 44%, до 1,48 млрд грн.

Средства на счетах субъектов хозяйствования выросли на 48% – до 1,8 млрд грн, средства на счетах физлиц – почти на 10%, до 708,9 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года Erste Group и собственник «Фидобанка» Александр Адарич заключили договор о продаже украинского «Эрсте Банка» за 83 млн долл. По словам А.Адарича, покупка «Эрсте Банка» является частью стратегии «Фидобанка», в рамках которой планируется создать к 2017 году банковский холдинг, входящий в ТОП-20 банков Украины.

В январе А.Адарич вошел в состав наблюдательного совета «Эрсте Банка».

«Фидобанк» (ранее - банк «Ажио», «СЕБ Банк», г. Киев) работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу средних финансовых учреждений. На 1 января 2013 года активы банка составляли 4,94 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 1,02 млрд грн, обязательства – 3,8 млрд грн, средства клиентов – 2,06 млрд грн, собственный капитал – 1,14 млрд грн, уставный капитал – 675,69 млн грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 91,32 млн грн.

«Эрсте Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупных финансовых учреждений. На 1 января 2013 года активы банка составляли 8,03 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 3,59 млрд грн, обязательства – 6,62 млрд грн, средства клиентов – 2,91 млрд грн, собственный капитал – 1,41 млрд грн, уставный капитал – 1,38 млрд грн. В 2012 году банк получил убыток в размере 466,36 млн грн.