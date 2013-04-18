Минфин продолжит размещение валютных облигаций в мае

Министерство финансов Украины планирует продолжить в мае 2013 года размещение валютных облигаций внутреннего государственного займа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в четверг журналистам в ходе IX Украинского облигационного конгресса директор департамента долговой и международной финансовой политики Минфина Галина Пахачук.

При этом, по ее словам, объемы предлагаемых валютных облигаций будут небольшими. "Предложим, но немного", - сказала она.

Г.Пахачук также отметила, что до конца текущего года правительство рассчитывает привлечь 49 млрд грн на внутреннем рынке и 19 млрд грн - на внешнем.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в апреле 2013 года, как и в марте, намерено провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ, при этом размещение валютных госбумаг не планируется.

Согласно графику размещения ОВГЗ на текущий месяц, аукционы запланированы на 2, 9, 16 и 23 апреля.

Справка УНИАН. По состоянию на 16 апреля, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 212,502 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 123,752 млрд грн, в собственности банков - 75,801 млрд грн, нерезидентов - 5,325 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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