ВР введет финансовые векселя для оформления платежей по возмещению НДС

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования процедуры по финансовым векселям».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 239 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Не голосовали все фракции оппозиции.

Данным законопроектом предусмотрено внести изменения и дополнения в Налоговый кодекс Украины, Бюджетный кодекс Украины и законы Украины "Об обращении векселей в Украине", "О ценных бумагах и фондовом рынке", "О Государственном бюджете Украины на 2013 год".

В частности, законопроектом предлагается в законах Украины „Об обращении векселей в Украине” и „О ценных бумагах и фондовом рынке” предоставить определение терминов „финансовый банковский вексель” и „финансовый казначейский вексель” и соответственно предусматривается, что Порядок выдачи, обращения, погашения и взимания по финансовым банковским векселям утверждается Национальным банком Украины, а Порядок выдачи, обращения и погашения финансовых казначейских векселей, которые выпускаются центральным органом исполнительной власти, осуществляющим казначейское обслуживание бюджетных средств, утверждается Кабинетом Министров Украины в соответствии с законом о Государственном бюджете на соответствующий год.

Уточняется, что финансовый казначейский вексель выдается в документарной форме или в форме электронного документа и определяется порядок подписания векселя, составленного в форме электронного документа. При этом предлагается определить, что выдача финансовых казначейских векселей Украины является частью бюджетного процесса и не подлежит регулированию Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

В Налоговом кодексе предлагается установить, что до 1 января 2014 года органы, которые осуществляют казначейское обслуживание бюджетных средств, на основании полученных заключений соответствующих органов государственной налоговой службы с указанием сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих возмещению из бюджета, могут в соответствии с Законом Украины „О Государственном бюджете Украины на 2013 год” по заявлению налогоплательщиков выдавать им указанные в заключениях суммы бюджетного возмещения путем выдачи финансовых казначейских векселей в сроки, определенные пунктом 200.13 статьи 200 этого Кодекса.

С целью приведения в соответствие с нормами Закона Украины „О бюджете на 2013 год” предлагается установить, что сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства платится в общий фонд государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года вступили в силу положения Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов», предусматривающие введение финансового векселя для оформления задолженности, в том числе бюджетной.