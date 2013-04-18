Украинский фондовый рынок в четверг вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 18 апреля, повысился на 0,52% – до 801,21 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 58,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 32,7 млн грн, на срочном рынке – 26 млн грн.

Лидерами повышения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Енакиевского металлургического завода", которые повысились на 2,75%, Авдеевского коксохима (+1,64%), «Донбассэнерго» (+1,59%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,76% – до 288,19 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 332,4 млн грн.