Шансы на успешное размещение украинских агрокомпаний на ВФБ сейчас невелики – аналитик

Варшава. Украинские агропромышленные компании имеют небольшие шансы на удачное первичное размещение акций на Варшавской фондовой бирже в нынешних условиях из-за сохраняющегося негативного новостного фона от уже котирующихся на рынке украинских агрофирм.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше в четверг высказал аналитик инвестиционного отделения польского банка BRE Якуб Шкопек.

"При таких новостях - это трагедия. Не знаю даже, захотят ли инвесторы встречаться с представителями какой-то украинской агрокомпании в таких условиях", - сказал он.

Я.Шкопек напомнил о снижении на прошлой неделе агентством S&P рейтинга украинского Agrotonа, отметив, что инвесторов также разочаровывают лучшие из украинских компаний на Варшавской бирже - Kernel и Astarta.

Аналитик заметил, что крупнейшая украинская компания на ВФБ, входящая в индекс "голубых фишек", Kernel недавно объявила о планах приобрести очередной актив, несмотря на очень "плохой" денежный поток в первой половине текущего финансового года.

"Это может очень плохо завершиться для компании", - сказал он.

По словам Я.Шкопека, инвесторы также были разочарованы результатами работы в 2012 году крупнейшего в Украине производителя сахара - Astarta, которая является второй самой крупной компанией из Украины на Варшавской бирже.

"Если посмотрим на весь сектор украинских компаний, то даже хорошие разочаровали, сентимент очень слабый. Не знаю, есть ли компании, которые имеют шанс сделать IPO", - сказал аналитик.

Он отметил, что ситуация может измениться только в случае изменения новостного фона, заметив, что сентимент к украинским компаниям может улучшить договоренность властей Украины о новой кредитной программе с МВФ.

Я.Шкопек также сказал, что больше шансов на удачное IPO у украинских компаний-экспортеров из других (не агро) секторов, которые могут выиграть на ожидаемой девальвации украинской гривни.

Собеседник агентства добавил, что ничего не слышал о намерении украинской "Сварог вест груп" дебютировать на ВФБ.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе заместитель главы правления "Сварог вест груп" Инна Метелева сообщила о намерении компании в этом году провести IPO, назвав условием размещения улучшение ситуации на финансовых рынках. Она сказала, что компания может продать свои бумаги как на европейских, так и на других фондовых площадках мира.

Ранее эксперты консалтинговой компании «УкрАгроКонсалт» прогнозировали в 2013 году выход на IPO двух-трех украинских компаний аграрного сектора, отмечая, что размещения, скорее всего, будут проведены на фондовых биржах Азии.

Справка УНИАН. На зарубежных фондовых площадках котируются бумаги 27 компаний из Украины, больше всех на Лондонской (13) и Варшавской (12) биржах. Восемь компаний из всех котирующихся на главной и альтернативной площадке ВФБ представляют агросектор. Вчера, 17 апреля, индекс украинских компаний на Варшаской бирже WIG-Ukraine второй день подряд обновил свой исторический минимум, закрывшись на уровне 551,85 пункта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Публичные размещения акций компаний Украины на зарубежных биржах