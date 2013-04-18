Антимонопольный комитет разрешил Николаю Лагуну купить «Сведбанк»

Антимонопольный комитет Украины дал разрешение Николаю Лагуну на приобретение контрольного пакета акций «Сведбанка», сообщила УНИАН пресс-служба комитета.

«Предоставлено разрешение физическому лицу – гражданину Украины на приобретение акций ПАО «Сведбанк» (г. Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», - говорится в сообщении АМКУ.

Как сообщал УНИАН, в конце марта владелец «Дельта Банка» Николай Лагун подписал документы о приобретении 99,99% акций «Сведбанка», дочерней структуры Swedbank AB (Швеция) в Украине. Н.Лагун вел переговоры о покупке «Сведбанка» с января текущего года.

«Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков Украины. На 1 января 2013 года активы банка составляли 29,84 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 18,02 млрд грн, обязательства - 26,83 млрд грн, средства клиентов - 17,20 млрд грн, собственный капитал - 3,01 млрд грн, уставный капитал - 2,33 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 97,86 млн грн. Основными владельцами банка являются бизнесмен Николай Лагун (70,61% акций банка) и компания Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).

28 февраля завершена сделка по покупке Н.Лагуном 100% акций «Кредитпромбанка», и процесс слияния двух банков будет завершен до 1 июля.

«Сведбанк» (ранее «ТАС-Коммерцбанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу средних банков. На 1 января 2013 года активы банка составляли 3,3 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 1,99 млрд грн, обязательства - 3,06 млрд грн, средства клиентов - 44,97 млн грн, собственный капитал - 246,21 млн грн, уставный капитал - 5,44 млрд грн.

В 2012 году банк получил убыток в размере 527,28 млн грн.