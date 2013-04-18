WIG-Ukraine вновь обновил исторический минимум

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка WIG-Ukraine в четверг, 18 апреля, третий день подряд, завершил торги на минимальных своих значениях, достигнув нового исторического минимума на уровне 527,03 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индикатор просел к вчерашним торгам на 4,7% на фоне 1,5% минуса "голубых фишек" и 1,3% снижения индекса широкого рынка WIG.

Индикатор компаний из Центральной и Восточной Европы, в который также входят фирмы из Украины, просел в четверг на 1,4% в то время, как национальный WIG-Poland потерял 1,3%.

Cреди входящих в украинский индекс 11-ти компаний на минусе сегодняшние торги завершили шесть из них, а лидерами падения оказались агрохолдинг Astarta (-15%), угледобытчик Coal Energy (-7,5%) и сельскохозяйственный IMC (-7,2%).

Падение других, кроме подорожавших компаний, составило от 0,6 до 4,4%.

Больше всего в четверг продолжали дорожать акции сельскохозяйственного Agroton, которые рухнули накануне на 86%. Их рост составил 43,5% - до 3 злотых за акцию, что значительно ниже 8 злотых - столько стоили бумаги компании до сообщения о снижении ее рейтинга агентством S&P.

На 18,6% подорожали акции угледобывающией Sadovaya Group и на 16,4% производителя аккумуляторов Westa.

Крупнейшая украинская компания на ВФБ - Kernel - подорожала на почти 1%.

Бумаги Milkiland закрылись на уровне среды, 17 апреля.

Сегодняшний объем торгов бумагами украинских компаний составил почти 8 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду WiG-Ukraine просел на 5,4% после 4,5% минуса в понедельник, когда он достиг нового исторического минимума - 583,53 пункта, обновив тем самым предыдущий антирекорд с мая 2012 года на уровне около 592 пункта.

Своего максимального значения украинский индекс достиг в июне 2011 года в почти 1 тыс. пунктов.

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