АМКУ одобрил получение Сub Energy опосредованного контроля над “Техногазиндустрией”

Антимонопольный комитет Украины одобрил получение канадской нефтегазодобывающей компанией Cub Energy опосредованного контроля над предприятием “Техногазиндустрия” (Луганская обл.). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

“Предоставлено разрешение компании «КУБ Энерджи Инк.» (г. Торонто, Канада) на опосредованное получение контроля над ООО «Техногазиндустрия» (г. Кременная, Луганская обл.)”, - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в марте 2013 года канадская нефтегазодобывающая компания Cub Energy с активами в Украине договорилась о покупке частной украинской нефтедобывающей компании PrivateCo за 25 млн долл.

PrivateCo располагает тремя спецразрешениями на разработку участков общей площадью около 280 кв. км на востоке Украины.

Cub Energy относит себя к числу пяти крупнейших нефтегазовых операторов Украины со штаб-квартирой в Хьюстоне (США) и офисом в Киеве. Ее крупнейшими активами являются 30% доля в украинской нефтегазовой компании «КУБ-Газ», разрабатывающей Ольговское, Макеевское, Северо-Макеевское, Вергунское и Крутогоровское месторождения в Днепровско-Донецком бассейне, и компания «Тисагаз», которой принадлежат четыре газовые лицензии: на Русско-Комаровском, Становском, Королевском газовых месторождениях и Ужгородском разведочном блоке.

Главе Совета директоров и главному исполнительному директору (CEO) Cub Energy Михаилу Афендикову принадлежит 31% в Pelicourt, а консультанту Cub Energy Роберту Беншу – 7%.