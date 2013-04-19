На украинском фондовом рынке наблюдается значительный рост

На украинском фондовом рынке на торгах 19 апреля наблюдается значительный рост - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:01 повысился на 1,70% - до 814,81 пункта, сообщает сайт биржи.

Лидерами повышения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Укрнафты" (+3,54%).

Объем торгов на фондовом рынке составил 3,7 млн грн при общем объеме торгов в 10,4 млн грн.

На европейских фондовых рынках в среду также наблюдалось повышение. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,38%, немецкий DAX - на 0,50%, французский CAC-40 - на 1,02%.