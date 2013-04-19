Индекс Украинской биржи в пятницу вырос почти на 2%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 19 апреля, повысился на 1,91% – до 816,54 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 42,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 23,3 млн грн, на срочном рынке – 19,4 млн грн.

Лидерами повышения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Укрнафты", которые повысились на 4,72%, "Райффайзен Банка Аваль" (+3,86%), «Укрсоцбанка» (+3,26%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,55% – до 289,77 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 264,7 млн грн.