Эксперт: затраты на обслуживание валютных обязательств во 2-м полугодии составят 5,4 млрд долл.

Во второй половине 2013 года затраты на обслуживание и погашение валютных обязательств правительства и Национального банка Украины составят около 5,4 млрд долл., включая 2,9 млрд долл. выплат по кредиту Международного валютного фонда (1,3 млрд долл. из бюджета и 1,6 млрд долл. из резервов НБУ), 1,4 млрд долл. погашения долларовых ОВГЗ и 0,7 млрд долл. процентных платежей.

Об этом сообщила УНИАН главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

В то же время, по ее словам, несмотря на по-прежнему неясные перспективы подписания нового кредитного соглашения с МВФ, условия на внешних кредитных рынках остаются благоприятными для Украины. "Если ситуация не изменится, планы правительства по привлечениям на внешнем рынке выглядят вполне осуществимыми. Учитывая также, что авуары банков в иностранной валюте составляют около 9 млрд долл., мы полагаем, что правительство сможет привлечь достаточно средств, чтобы рефинансировать оставшиеся выплаты, как минимум ту часть, которая запланирована из бюджета (3,8 млрд долл.), в то время как НБУ может выплатить долг МВФ в размере 1,6 млрд долл. из своих резервов", - отметила Е.Белан.

Эксперт также сообщила, что с начала этого года правительство привлекло 4,7 млрд долл. валютных заимствований, в том числе 2,25 млрд долл. еврооблигаций и 2,4 млрд долл. долларовых ОВГЗ. "Данная сумма покрывает фактически все долговые выплаты госсектора в иностранной валюте (включая погашение кредитов МВФ из резервов НБУ) до конца июня и составляет 44% общих годовых затрат на обслуживание госдолга в иностранной валюте", - сказала Е.Белан.

Напомним, глава департамента долговой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук заявила 18 апреля, что Минфин планирует привлечь 19 млрд грн на внешних рынках до конца текущего года и возобновит размещение валютных ОВГЗ.

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