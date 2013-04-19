«Астарта» планирует выкупить до 2% собственных акций

Крупнейший производитель сахара в Украине агрохолдинг «Астарта» намерен выкупить до 500 тыс. собственных акций, что составляет 2% от общего количества выпущенных бумаг, говорится в биржевом сообщении компании.

Согласно сообщению, цена выкупа не будет превышать 125 польских злотых за штуку (1 USD = 3,2 PLN). При этом к часу дня 19 апреля акции компании котировались на Варшавской бирже по цене 48,85 польских злотых.

«Астарта» назначила агентом, который будет реализовать для нее выкуп акций, компанию UniCredit CAIB Poland.

Представитель компании Марчин Гантож затруднился оценить, намерена ли компания полностью реализовать программу выкупа акций или будет покупать только часть из тех, которые может, согласно разрешению акционеров.

«Думаю, что сама компания сейчас не в состоянии ответить на этот вопрос, потому что это зависит от очень многих факторов», - сказал он.

Среди них собеседник агентства назвал цены на бумаги «Астарты» и ликвидность, обратив внимание также на действующие ограничения на покупку акций (объем закупок не может превышать определенный уровень средних дневных торгов).

М.Гантож отметил, что формально компания приступила к реализации программы выкупа акций в пятницу, 19 апреля, после публикации соответствующего сообщения в системе раскрытия информации Варшавской биржи.

«Астарта» в этом сообщении отметила, что в случае низкой ликвидности на свои акции намерена информировать польские органы финансового надзора и рынок, чтобы купить бумаг на большую сумму, чем 25% дневного объема торгов, но не более 50%.

Компания напомнила, что программу выкупа акций утвердили акционеры на своем собрании в июне 2012 года.

Справка УНИАН. Основанная в 1993 году "Астарта", которая является крупнейшим в Украине производителем сахара и крупной сельскохозяйственной компанией, стала первой украинской фирмой дебютировавшей на Варшавской бирже.

"Астарта" также продемонстрировала самый динамичный рост своей стоимости среди всех 12-ти котирующихся на сегодня украинских компаний на ВФБ: ее бумаги на последнем закрытии в четверг, 18 апреля, стоили на более чем 160% дороже, чем на закрытии первого дня торгов в 19 злотых.

Акции дебютировавшей на Варшавской бирже в августе 2006 года компании больше всего стоили в феврале 2011 года - 106 злотых за штуку, а меньше всего - в феврале 2009 года: меньше 8 злотых.

С начала года к последнему закрытию, в четверг, 18 апреля, акции компании подешевели более чем на 10% после того, как за прошлый год потеряли почти 40% своей стоимости.