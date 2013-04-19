WIG-Ukraine в пятницу провалился ниже 500 пунктов

Варшава. Национальный индекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже WIG-Ukraine в пятницу впервые в своей истории опустился ниже уровня 500 пунктов, но впервые на этой неделе завершил торги чуть выше своих минимальных значений.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индекс, который в ходе сегодняшней сессии потерял 6,8%, завершил торги на уровне 494,89 пункта, что на 5,9% ниже вчерашнего закрытия.

В пятницу наиболее существенно подешевели Agroton (-21,5%), Sadovaya Group (10,4%), а также крупнейшие компании из Украины на Варшавской бирже - Kernel и Astarta, потерявшие 7,7% и 7,4% своей стоимости соответственно.

При этом акции входящего в число "голубых фишек" Kernel, объявившего накануне об ухудшении своих прогнозов на 2013 финансовый год, впервые с февраля 2010 года упали ниже уровня 50 злотых за штуку.

На долю последних двух компаний приходится около 70% портфеля WIG-Ukraine, в который входят 11 компаний, акции которых котируются на главной площадке Варшавского фондового рынка.

Сегодня среди украинских компаний подорожали только отчитавшийся о результатах работы за прошлый год Industrial Milk Company (+2%), а также Milkiland и Westa (по +4,2%).

Падение стоимости других компаний составило от 0,3% до 5,9%.

Объем сегодняшних торгов бумагами украинских эмитентов составил около 9 млн долл., почти 80% которого пришлось на торги акциями Kernel.

Польские "голубые фишки" прибавили сегодня 0,4% на фоне 0,2% плюса всего рынка.

Индекс компаний из Центральной и Восточной Европы, куда также входят компании из Украины, потерял 2%, в то время как национальный WIG-Poland прибавил 0,16%.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine, начиная с понедельника, каждый день (кроме вторника, когда не было торгов) обновляет свой рекорд минимального значения с момента своего запуска в мае 2011 года. Ежедневно падение украинского индекса на этой неделе составляло от 4,5% до 5,4%.

Справка УНИАН. Предыдущий свой минимум украинский индекс достиг в мае 2012 года на уровне около 592 пунктов, а максимум - в июне 2011 года (почти 1000 пунктов).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Публичные размещения акций компаний Украины на зарубежных биржах