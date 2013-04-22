WIG Ukraine на прошлой неделе потерял почти 20%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG Ukraine, который на прошлой неделе достиг нового исторического минимума ниже 500 пунктов, потерял по итогам последних четырех сессий (во вторник не было торгов) 19%.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, падение украинского индикатора стало на прошлой неделе самым значительным среди основных индексов польского фондового рынка, которые потеряли 4-5%.

Национальный WIG-CEE, в состав которого также входят компании из Украины, просел на 7,1% на фоне 4,3% снижения индекса WIG-Poland, объединяющего почти 90% всех компаний на Варшавской бирже.

Среди 11-ти украинских компаний, котирующихся на главной площадке, на прошлой неделе подешевели акции 10 из них.

Лидерами падения оказались бумаги угледобывающей компании Coal Energy (-30%), агрохолдинга Astarta (-26,5%) и сельскохозяйственных Agroton (-25%) и KSG Agro (-24%).

При этом акции Coal Energy достигли своего нового исторического минимума на уровне 3,5 злотых за штуку в сравнении с 19 злотыми на закрытии первого дня торгов, а бумаги Astarta опустились ниже 50 злотых за штуку впервые с мая прошлого года (1USD=3,1 PLN).

Входящий в число самых ликвидных компаний Варшавской биржи WIG20 Kernel подешевел на 17%, достигнув минимальной своей цены с февраля 2010 года.

Акции других компаний, кроме подорожавшей на 12,1% Westa, потеряли в пределах 3-16%.

При этом очередного минимума своей цены достигли акции еще одной угледобывающей компании из Украины - Sadovaya Group, которые впервые стоили меньше 1 злотого в сравнении с 14 злотыми на закрытии первого дня торгов.

В то же время акции производителя аккумуляторов Westa оставались лидерами среди украинских компаний по падению своей цены с момента дебюта на Варшавской бирже и стоили на закрытии в пятницу на 94% дешевле, чем в первый день торгов.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе WiG-Ukraine, который с понедельника каждый день обновлял свой исторический минимум, закончил пятницу на уровне 494,89 пункта, что чуть-чуть выше его самого минимального значения с момента создания в мае 2011 года.

Предыдущего своего минимума украинский индекс достиг в мае 2012 года на уровне около 592 пункта, а максимума - в июне 2011 года – на уровне почти 1 тыс. пунктов.