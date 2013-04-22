НКЦБФР доработала порядок дематериализации именных ценных бумаг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила доработанный проект решения "Об утверждении Положения о порядке дематериализации именных ценных бумаг", которым определяется порядок перевода именных эмиссионных ценных бумаг в бездокументарную форму, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в НКЦБФР, в соответствии с одобренным порядком, договор об обслуживании выпуска эмитент может заключить лишь с Национальным депозитарием Украины, а в случаях, определенных законом - с Национальным банком Украины. Чтобы заключить такой договор и провести дематериализацию именных ценных бумаг, у эмитента будет три месяца со дня приобретения Национальным депозитарием Украины статуса Центрального депозитария.

После того, как эмитент принял решение о дематериализации, он в течение 10 дней должен сообщить об этом фондовой бирже, на которой размещены его ценные бумаги, и номинальным держателям, опубликовать в одном из официальных печатных изданий комиссии сообщение о дематериализации и персонально сообщить о ней владельцам именных ценных бумаг. Далее эмитент должен осуществить замену свидетельства на свидетельство о регистрации выпуска именных ценных бумаг в бездокументарной форме, после чего заключить договор об обслуживании с Национальным депозитарием, открыть в нем счет и депонировать глобальный сертификат.

В ближайшее время документ будет обнародован в официальном издании НКЦБФР и на сайте регулятора.

Напомним, согласно законам «Об акционерных обществах» и «О ценных бумагах и фондовом рынке», с 29 октября 2010 г. все акции в нашей стране должны существовать исключительно в бездокументарной форме.

Справка УНИАН. По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в январе-октябре 2012 года госрегулятор зарегистрировал 155 выпусков корпоративных облигаций на общую сумму 22,5 млрд грн, что на 29% меньше объема регистрации за аналогичный период 2011 года.