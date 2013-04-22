Украинский фондовый рынок начал неделю уверенным ростом - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:32 на торгах в понедельник, 22 апреля, повысился на 1,96% - до 832,56 пункта, сообщает сайт биржи.

Лидерами повышения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции Алчевского меткомбината (+4,01%), «Донбассэнерго» (+3,85%).

Объем торгов на фондовом рынке составил всего 2,3 млн грн при общем объеме торгов в 12,7 млн грн.

На европейских фондовых рынках в понедельник также наблюдается повышение. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,73%, немецкий DAX - на 0,76%, французский CAC-40 - на 0,47%.

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