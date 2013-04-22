Индекс Украинской биржи в понедельник повысился на 0,31%, индекс ПФТС – на 2,38%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 22 апреля, повысился на 0,31% – до 819,05 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 48,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 27 млн грн, на срочном рынке – 21,4 млн грн.

Лидерами повышения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Центрэнерго", которые повысились на 1,54%, "Райффайзен Банка Аваль" (+1,01%), Алчевского меткомбината (+0,94%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 2,38% – до 296,67 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 625 млн грн.