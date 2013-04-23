Новые идеи для движения фондовых рынков в ту или иную сторону сейчас отсутствуют - эксперт

Новые идеи для движения фондовых индикаторов в ту или иную сторону сейчас отсутствуют, и ввиду общей перекупленности рынков инвесторы предпочитают игру на понижение.

Так охарактеризовала УНИАН сложившуюся на фондовых рынках ситуацию аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее словам, «в целом украинский фондовый рынок в понедельник, 22 апреля, двигался в ногу со своими европейскими коллегами. Наиболее активные покупки на Украинской бирже пришлись на начало дня, вторая половина дня ознаменовалась продажами. На зарубежных площадках динамика индексов в начале недели определялась главным образом спекулятивными факторами».

Как считает Я.Лаврик, позиции продавцов в понедельник укрепила статистика по рынку недвижимости в США. Продажи домов на вторичном рынке штатов неожиданно снизились на 0,6% до 4,92 млн домов. По мнению большинства специалистов, снижение активности в жилом секторе носит временный характер, и уже скоро рынок ожидает очередной подъем. На прошлой неделе были опубликованы достаточно сильные данные по строительству домов в США, показатель вырос в месячном исчислении и превысил ожидания.

Аналитик отметила, что во вторник выходит статистика по продажам новых домов на американском рынке жилья. Кроме того, в фокусе трейдеров будут данные по индексам PMI в странах Европы.

По словам Я.Лаврик, «наиболее важная статистика по ВВП США будет опубликована в пятницу. Благодаря пересмотру системы расчетов, рост американской экономики в 1-м квартале 2013 года должен превысить 3%. Данные могут дать импульс к росту индексов или, как минимум, удержать их от просадки в конце недели».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 22 апреля, вырос на 0,31% – до 819,05 пункта. Общий объем торгов составил 48,6 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 2,38% – до 296,67 пункта. Общий объем торгов составил 625 млн грн.