Объем торгов на ПФТС за неделю снизился на треть

Общий объем торгов на фондовой бирже ПФТС за прошлую неделю 15-19 апреля снизился на треть - до 880,2 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на рынке государственных облигаций на ПФТС по итогам прошлой недели составил 538,5 млн грн.

Объем торгов на рынке корпоративных и муниципальных облигаций за 15-19 апреля составил 83 млн грн.

На рынке инвестиционных сертификатов торговый оборот достиг 179,4 млн грн.

Торговый оборот на рынке акций в ПФТС за прошлую неделю составил 79,7 млн грн.

Напомним, общий объем торгов на фондовой бирже ПФТС за неделю с 1 по 5 апреля снизился на четверть - до 1 млрд 936 млн грн. Общий объем торгов на фондовой бирже ПФТС с 8 по 12 апреля снизился на треть - до 1 млрд 315 млн грн.

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