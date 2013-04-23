Украинский фондовый рынок сегодня колеблется возле вчерашних уровней

Украинский фондовый рынок на торгах во вторник, 23 апреля, колеблется возле уровней понедельника, 22 апреля, - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:16 повысился на 0,07% - до 819,65 пункта, сообщает сайт биржи.

Лидерами повышения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции «Центрэнерго» (+0,98%), лидерами снижения - акции «Укрнафты» (-1,34%).

Объем торгов на фондовом рынке составил всего 1,3 млн грн при общем объеме торгов в 5 млн грн.

На европейских фондовых рынках во вторник наблюдается разноплановая динамика. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,40%, немецкий DAX снизился на 0,32%, французский CAC-40 повысился на 0,97%.

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