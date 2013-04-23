Оборот акций Донецкого рудоремонтного завода и Черкасской ТЭЦ приостановлен

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приостановила оборот акций ПАО "Донецкий рудоремонтный завод" и ПАО "Черкасская ТЭЦ", сообщили УНИАН в комиссии.

Как отметили в НКЦБФР, оборот акций приостановлен во исполнение постановления следственного управления ГУМВД в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской биржи, котировальная комиссия Украинской биржи на основании решения НКЦБФР также установила запрет на проведение операций с акциями "Донецкого рудоремонтного завода" и "Черкасской ТЭЦ".