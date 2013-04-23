Индекс Украинской биржи во вторник повысился на 0,39%, индекс ПФТС – на 0,59%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 23 апреля, повысился на 0,39% – до 822,27 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 529 млн грн, из них на фондовом рынке – 519 млн грн, на срочном рынке – 9,8 млн грн.

Лидерами повышения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Центрэнерго", которые повысились на 1,13%, лидерами снижения - акции "Укрнафты" (-2,01%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,59% – до 298,44 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 428 млн грн.