"Взрыв" в Белом доме обвалил индекс Dow Jones

Американский фондовый индекс Dow Jones упал после появления в Twitter агентства Associated Press ложного сообщения о взрывах в Белом доме, передает РИА «Новости».

В микроблоге появилась информация, что в результате взрывов президент США Барак Обама получил ранение. Позже пресс-секретарь администрации американского президента Джей Карни опроверг эту информацию.

После поступления сообщений индекс Dow Jones потерял 0,09% и составил 14554 пунктов.

Высокотехнологичный NASDAQ несколько снизил темпы роста до 0,26% и составил 3242 пункта.

Индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,032% — до 1563 пунктов.

В настоящее время все американские фондовые индексы продолжают демонстрировать положительную динамику.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года индекс Dow Jones дважды обновлял исторический максимум.

***DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.