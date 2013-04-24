Введение налога на операции с ценными бумагами не увеличило доходы госбюджета - УАИБ

Введение акцизного налога на операции с ценными бумагами не привело к увеличению доходов государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам генеральный директор Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ) Андрей Рыбальченко.

"Введение акцизов положительной динамики по увеличению доходов в госбюджет не дало", - отметил он.

"Мы закончили первый квартал. В соответствии с заявлениями налоговой мы уже должны были получить где-то 5 млрд грн", - отметил гендиректор УАИБ. В этой связи он напомнил, что, согласно обнародованным ранее подсчетам налоговиков, от введения налога на операции с ценными бумагами госбюджет в общей сложности мог бы получить дополнительно 60 млрд грн.

По информации главы совета УАИБ Дмитрия Леонова, по самым оптимистическим подсчетам годичные поступления от введения налога на операции с ценными бумагами могло бы дать не более 144 млн грн. При этом он отметил, что для подсчета брались показатели работы украинского фондового рынка за 2012 год, в то время как в этом году на рынке наблюдается снижение объемов операций по сравнению с предыдущим годом. В частности, по его словам, объемы операций с акциями и облигациями на неорганизованном рынке по итогам первого квартала 2013 г. снизились в два раза по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в конце 2012 года приняла закон о введении акциза на операции с ценными бумагами (№11285). В соответствии с принятым законом, на внебиржевые операции с ценными бумагами вводится налог в размере 0,1-1,5% от стоимости реализуемых ценных бумаг. При этом биржевые операции с ценными бумагами от этого налога освобождены.

С критикой этих новаций выступили работающие на рынке профессиональные организации, включая Ассоциацию украинских банков и Украинскую ассоциацию инвестиционного бизнеса.

Вместе с тем, министр доходов и сборов Александр Клименко выражал уверенность, что принятие закона об акцизе на операции с ценными бумагами не приведет к дополнительной нагрузке на реальный сектор экономики, а очистит рынок от «мусорных бумаг» и подтолкнет его к цивилизованным условиям работы.

29 декабря Президент Украины подписал закон, и его положения вступили в силу с 1 января 2013 года.