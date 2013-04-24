Украинский фондовый рынок в среду закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 24 апреля, повысился на 0,65% – до 827,62 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 34,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 20,5 млн грн, на срочном рынке – 13,9 млн грн.

Лидерами повышения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Укрсоцбанка", которые повысились на 2,09%, "Укрнафты" (+1,97%), Енакиевского метзавода (+1,54%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,69% – до 296,38 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 622,9 млн грн.