Фондовый рынок в среду рос на фоне сильных корпоративных новостей - эксперт

Украинский рынок акций в среду, 24 апреля, рос на фоне позитива, сложившегося на площадках Старого Света под влиянием сильных корпоративных новостей.

Об этом в комментарии УНИАН сказал аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его словам, отечественный фондовый рынок в среду демонстрировал положительную динамику, и по результатам сессии индекс Украинской биржи повысился на 0,65% до 827,62 пункта.

Как отметил А.Кушнарев, выручка французского автоконцерна Peugeot Citroen по итогам 1-го квартала сократилась с 13,93 млрд евро до 13,03 млрд евро, но превзошла прогнозы аналитиков, ожидавших падения выручки до 12,7 млрд евро. Хорошие финансовые результаты представили Boeing, Ford, WellPoint, Procter&Gamble.

По словам А.Кушнарева, данные зарубежной макростатистики, публиковавшиеся в течение дня, носили негативный характер. Индекс делового доверия Ifo к экономике Германии в текущем месяце упал до 104,4 пункта, при том что аналитики были настроены более оптимистично и прогнозировали снижение показателя до 106,2 пункта со 106,7 пункта, зафиксированных в марте.

А.Кушнарев добавил, что объем заказов на товары длительного пользования в США в прошлом месяце сократился на 5,7% против ожидавшегося падения на 3,0%. Слабая статистика из США не стала помехой для роста индексных котировок на биржах Европы, оказав давление только на американский рынок акций.

Аналитик подчеркнул, что главным событием завтрашней сессии станет публикация предварительных данных по ВВП Великобритании за 1-й квартал 2013 года. Эксперты ожидают роста показателя на 0,1% после падения на 0,3% в последнем квартале 2012 года. Квартальные отчеты опубликуют ExxonMobil, ConocoPhillips и ряд других компаний.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 24 апреля, повысился на 0,65% – до 827,62 пункта. Общий объем торгов на составил 34,5 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,69% – до 296,38 пункта. Общий объем торгов составил 622,9 млн грн.