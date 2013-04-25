Кабмин передал Фонду госимущества акции пяти облэнерго для их приватизации

Кабинет министров Украины передал Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) для последующей приватизации 60,25% акций «Запорожьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», 65,001% «Харьковоблэнерго», 70% «Николаевоблэнерго» и 70,008% «Хмельницкоблэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Акции шестой компании - 50,9% «Тернопольоблэнерго» - находятся в процессе передачи.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 3 апреля т.г. утвердил план размещения акций шести областных энергоснабжающих компаний на приватизационных аукционах и на фондовой бирже. Речь идет о размещении пакетов акций акционерных компаний «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», «Черкассыоблэнерго», «Николаевоблэнерго».

В начале апреля глава Фонда госимущества Александр Рябченко сообщил, что ФГИУ планировал выставить на биржу 5-процентные пакеты "Харьков-", "Николаев-" и "Хмельницкоблэнерго". Оставшиеся контрольные пакеты акций этих облэнерго (от 60% и выше) будут выставлены на конкурсные торги.

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