Игорь Мазепа переизбран председателем биржевого совета Украинской биржи

Председателем биржевого совета Украинской биржи избран ранее занимавший этот пост генеральный директор ивестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, сообщили УНИАН на бирже.

Напомним, состоявшееся 11 апреля т.г. общее собрание акционеров Украинской биржи утвердило новый состав биржевого совета Украинской биржи, в который вошли Артемий Ершов (ООО «Тройка Диалог Украина»), Дмитрий Золотько (АО «Сбербанк России», Украина), Игорь Мазепа (ООО «Конкорд Капитал»), Александр Потемкин (ОАО «Московская биржа»), Роман Сульжик (ОАО «Московская биржа»), Алексей Сухоруков (ИГ «Универ»), Дмитрий Тарабакин (СП ООО «Драгон Капитал») и пр.

Справка УНИАН. В мае 2008 года крупнейшие участники украинского рынка ценных бумаг подписали договор с "Фондовой биржей РТС" о создании в Киеве новой биржи в форме открытого акционерного общества. 26 марта 2009 года на Украинской бирже начались торги ценными бумагами.