Страховая компания Fidem Life вошла в состав международной группы Aegon

Страховая компания Fidem Life с 25 апреля продолжит работать под именем Aegon Life Ukraine («Э̀йгон Лайф Украина») в связи с приобретением 100% акций компании одной из ведущих страховых компаний мира Aegon, сообщила УНИАН пресс-служба Fidem Life.

Согласно сообщению, компания продолжит развиваться в соответствии с разработанной ранее и поддерживаемой новым акционером стратегией, команда сотрудников во главе с председателем правления Хайсом Юкеном остается неизменной.

Справка УНИАН. Aegon Life Ukraine (ранее - «Фидем Лайф», «Фортис Страхование жизни Украина») работает на рынке Украины с 2003 года. Основными видами деятельности компании являются долгосрочное накопительное страхование, пенсионное страхование, страхование жизни заемщика кредита, страхование на случай критического заболевания и страхование рисков вследствие несчастного случая.

На 1 января 2013 года уставный капитал компании составляет 45,95 млн грн, активы - 195,61 млн грн, страховые резервы – 105,99 млн грн.

Aegon Life Ukraine является членом Лиги страховых организаций Украины, Украинской федерации страхования, Американской торговой палаты в Украине и Европейской Бизнес Ассоциации. Также Aegon Life Ukraine является аккредитованным членом IGP - провайдера Employee Benefit Программ в более чем 80 странах мира.

Владелец компании, международная страховая компания Aegon (Нидерланды), обслуживает более 45 млн клиентов в более чем 20 странах мира.