Fitch присвоило 5-летним евробондам ДТЭК на 150 млн долл. финальный рейтинг «В»

Рейтинговое агентство Fitch присвоило 5-летним бондам крупнейшего частного энергетического холдинга Украины ДТЭК на 150 млн долл. с доходностью 7,875% финальный рейтинг «В» и рейтинг возвратности активов «RR4».

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, переданном УНИАН.

Согласно документу, эти облигации должны быть консолидированы с предыдущим выпуском на 600 млн долл. с аналогичной доходностью и сроком погашения в 2018 году.

Как сообщал УНИАН, крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК, входящий в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», проводит доразмещение пятилетних евробондов на 150 млн долларов США.

В конце марта 2013 года ДТЭК через свою «дочку» DTEK Finance PLC разместил на рынке пятилетние евробонды с погашением в апреле 2018 года на 600 млн долл. с аналогичным уровнем доходности.

Гарантами выполнения обязательств эмитента по займу стали DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd и DTEK Trading Ltd.

Организаторами основного выпуска и доразмещения бумаг являются, в частности, ING Bank, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, UniCredit, ВТБ и «Сбербанк России».

Часть средств, привлеченных в результате размещения евробондов на 600 млн долл., была направлена на операцию по выкупу ранее выпущенных долговых бумаг.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.