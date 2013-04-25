Индекс Украинской биржи снизился на 0,59%, индекс ПФТС повысился на 0,52%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 25 апреля, снизился на 0,59% – до 822,72 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 36,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 23 млн грн, на срочном рынке – 13,7 млн грн.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции Енакиевского метзавода, которые снизились на 1,70%, «Донбассэнерго» (-1,56%), «Райффайзен Банка Аваль» (-1,36%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,52% – до 297,92 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 404 млн грн.