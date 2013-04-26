Украинская KDM Shipping проведет вторичное размещение акций на Варшавской бирже

Варшава. Украинская судоходная компания KDM Shipping решила провести вторичное размещение акций на Варшавской фондовой бирже, в рамках которого хочет продать 2,7 млн своих акций или 37% нового увеличенного уставного капитала компании.

Об этом сказано в сообщении дебютировавшей на Варшавской бирже в августе 2012 года KDM Shipping, которым располагает УНИАН.

Компания планирует 17 мая 2013 года провести внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос об увеличении уставного фонда до 9,996 млн акций с нынешних 7,296 млн.

При этом главный акционер KDM Shipping Константин Молодковец, владеющий 69,9%, или 5,1 млн, акций намерен в рамках SPO сразу продать 2 млн акций квалифицированным инвесторам.

Компания отметила, что продажа акций главным акционером позволит KDM быстрее получить необходимые для развития средства и увеличит количество акций, находящихся в свободном обороте.

Из выпущенных после решения собрания акционеров дополнительных 2,7 млн акций 2 млн выкупит главный собственник компании, а остальные - будут дополнительно предложены инвесторам.

Номинальная стоимость новых выпущенных акций зарегистрированной на Кипре KDM Shipping Limited составит 0,01 евро, а весь уставный капитал после его увеличения - 99,960 тыс. евро.

Как сообщал УНИАН, KDM Shipping в рамках первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже летом 2012 года удалось продать только 10,9% своих акций вместо предлагаемого инвесторам до 35% пакета. Компания выручила за проданный пакет около 7,4 млн долларов вместо ожидаемых около 36 млн долларов, которые планировала потратить на увеличение своего грузового флота.

Справка УНИАН. Занимающаяся, главным образом, грузовыми перевозками судами типа река-море KDM Shipping владеет также 8 пассажирскими судами и судостроительным заводом в Херсоне.

По последним обнародованным данным, в свободном обороте находится 13,65% акций компании. 10,28% акций владеет финансовый директор компании Денис Молодковец, а еще 6,17% - компания Miralex.