Украинский фондовый рынок в пятницу снизился на фоне внешнего негатива

Украинский фондовый рынок на торгах в пятницу, 26 апреля, снизился на фоне внешнего негатива - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:12 снизился на 0,92% - до 815,18 пункта, сообщает сайт биржи.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции «Укрнафты» (-3,20%), а также Авдеевского коксохима (-2,67%).

Объем торгов на фондовом рынке составил всего 3 млн грн при общем объеме торгов в 9,8 млн грн.

На европейских фондовых рынках в пятницу наблюдается снижение. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,46%, немецкий DAX - на 0,59%, французский CAC-40 - на 1,06%.