Concorde Capital планирует до конца года провести полтора-два десятка слияний и поглощений

Инвестиционная компания Concorde Capital планирует до конца 2013 года провести полтора-два десятка сделок на рынке слияний и поглощений (M&A). Об этом сообщил корреспонденту УНИАН генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа.

«Думаю, в секторе M&A состоится полтора-два десятка сделок, наша доля составит 30-40%", - отметил он. По информации И.Мазепы, за первый квартал т.г. Concorde Capital уже закрыл четыре транзакции в аграрном и нефтегазовом секторах.

По его словам, последние два-три года отмечается тенденция роста количества сделок при падении их стоимости. По словам И.Мазепы, негативное давление на данный рынок оказывают некоторые последние законодательные изменения, в частности, налогообложение внебиржевого рынка ценных бумаг, что фактически является дополнительным налогом на M&A-транзакции, и, конечно же, не стимулирует взрывной интерес к данному сегменту.

Напомним, в соответствии с обнародованными Thomson Reuters данными, активность глобальных рынков слияний и поглощений (M&A) возросла в первом квартале 2013 года на 10% - до 542,8 млрд долл. Рост в основном произошел за счет роста количества крупных сделок (свыше 5 млрд долл.). Объем объявленных сделок M&A на развивающихся рынках в первом квартале т.г. составил 128,9 млрд долл., продемонстрировав снижение на 5,8%. Наибольший объем сделок и в глобальном M&A, и на развивающихся рынках пришелся на сделки с участием компаний ТЭК.

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